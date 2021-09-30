Технологии будущего: учёные АГАУ представили свои разработки на биотехнологическом форуме

Международный форум "Биотехнологии: наука, образование, индустрия" прошёл в Барнауле с 23 по 26 сентября. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между российскими и зарубежными исследователями, а также для демонстрации разработок учёных Алтая в области биотехнологий.

АлтГАУ представил достижения учёных в области биотехнологии в растениеводстве и животноводстве. Большинство демонстрируемых разработок были выполнены при грантовой поддержке правительства Алтайского края. С экспозицией аграрного университета ознакомился губернатор Виктор Томенко, а также члены правительства Алтайского края.

Ректор аграрного университета Николай Колпаков отметил, что все проекты направлены на решение одной из приоритетных задач – повышение эффективности и экологичности агрохозяйства. Ряд разработок посвящён вопросам утилизации отходов.

Например, под руководством профессора АлтГАУ Ольги Антоновой разработана технология получения органических удобрений на основе куриного помёта и навоза. А в рамках исследования, которым руководит доцент Михаил Мальцев, получена технология использования биопрепаратов на основе растительных отходов (цветковой плёнки овса, лузги подсолнечника и гречихи).

Ещё одна актуальная для региона проблема – утилизация отходов лесозаготовок. В рамках проекта отработана технология переработки технической зелени, а также разработаны рационы кормления с применением данной добавки для сельскохозяйственных животных и птицы.

Перспективным направлением работы учёных АлтГАУ в партнёрстве с племенными предприятиями Алтайского края является разработка способов повышения молочной продуктивности и воспроизводительной способности крупного рогатого скота. Результаты работы в этом направлении представила декан биолого-технологического факультета, профессор Антонина Афанасьева.

Исследования учёных аграрного университета в области биотехнологий получили высокую оценку экспертов и посетителей выставки. Авторы разработок были отмечены наградами правительства Алтайского края в рамках торжественного открытия форума.