Рекордная автономность. Чем интересен новый смартфон Tecno Pova 2 и где его купить

В сети магазинов "Телефоника" представлен смартфон нового поколения TECNO POVA 2 . С ним вы можете не переживать из-за быстрой разрядки аккумулятора: POVA2 оснащён батареей ёмкостью 7000 мАч с суперэнергосберегающим режимом.

С таким объёмом батареи вы сможете использовать смартфон до двух-трёх дней без подзарядки. Более того, технология OTG (On-The-Go) поможет подзарядить любое другое устройство или смартфон вашего друга без каких-либо проблем.

Смартфон TECNO POVA 2 получил тонкий, стильный и эргономичный корпус с привлекательным дизайном. Доступен в двух цветах: полярный серебряный и ослепительный чёрный .

Четыре задние камеры на 48,0 Мп, 2,0 Мп, 2,0 Мп и 0,08 Мп с четырьмя вспышками позволят сделать яркие и чёткие снимки даже при тусклом освещении. Кроме того, TECNO POVA 2 оснащён фронтальной камерой высокой чёткости для отличных селфи. Светодиодная вспышка и оптимизация изображения в реальном времени помогут вам запечатлеть каждый важный момент.

Сверхбольшой экран диагональю 6,9 дюйма обеспечивает более широкий обзор – он идеален для игр и просмотра фильмов. Дисплей, как это сейчас популярно, безрамочный и имеет лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру.

Магазины "Телефоника" расположены по всему Алтайскому краю . Здесь вас ждёт широкий выбор смартфонов , планшетов , ноутбуков , а также приятные акции и скидки .

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