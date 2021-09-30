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Рекордная автономность. Чем интересен новый смартфон Tecno Pova 2 и где его купить

, ИА "Амител"
За небольшую цену вы можете купить девайс с мощным аккумулятором, широким дисплеем и отличной камерой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В сети магазинов "Телефоника" представлен смартфон нового поколения TECNO POVA 2. С ним вы можете не переживать из-за быстрой разрядки аккумулятора: POVA2 оснащён батареей ёмкостью 7000 мАч с суперэнергосберегающим режимом.

С таким объёмом батареи вы сможете использовать смартфон до двух-трёх дней без подзарядки. Более того, технология OTG (On-The-Go) поможет подзарядить любое другое устройство или смартфон вашего друга без каких-либо проблем.

Смартфон TECNO POVA 2 получил тонкий, стильный и эргономичный корпус с привлекательным дизайном. Доступен в двух цветах: полярный серебряный и ослепительный чёрный.

Четыре задние камеры на 48,0 Мп, 2,0 Мп, 2,0 Мп и 0,08 Мп с четырьмя вспышками позволят сделать яркие и чёткие снимки даже при тусклом освещении. Кроме того, TECNO POVA 2 оснащён фронтальной камерой высокой чёткости для отличных селфи. Светодиодная вспышка и оптимизация изображения в реальном времени помогут вам запечатлеть каждый важный момент.

Сверхбольшой экран диагональю 6,9 дюйма обеспечивает более широкий обзор – он идеален для игр и просмотра фильмов. Дисплей, как это сейчас популярно, безрамочный и имеет лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру.

Магазины "Телефоника" расположены по всему Алтайскому краю. Здесь вас ждёт широкий выбор смартфонов, планшетов, ноутбуков, а также приятные акции и скидки.

ООО "ТЛФ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович. Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счет № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.09.2021 11:14
Митенька ржевский

Сколько бы китайцы не засовывали камер в свои поделки, они так и останутся китайческими поделками

30.09.2021 12:17
- гость -

у мну сони.... китайская

30.09.2021 12:22
- гость -

а почему реклама идет в рубрике Новости?

30.09.2021 14:07
- гость -

30.09.2021 12:22
- гость -
Это не навязчивая реклама)

30.09.2021 14:11
- гость -

Митенька ржевский
Хотелось бы понять о чем именно речь.. поДелки, или поДделки...

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