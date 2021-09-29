Разгневанный житель Алтайского края зарезал тестя, который хотел заступиться за дочь

44-летний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве тестя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Происшествие случилось в июле 2021 года. Между пьяными сожителями вспыхнула ссора и мужчина стал избивать гражданскую супругу. За дочь решил заступиться 71-летний отец, который незадолго до этого приехал к паре в гости.

"Разозлившись на родственника, хозяин дома взял нож и ударил им по телу мужчины", – отметили в СК.

Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый в дальнейшем признал свою вину. Уголовное дело по статье "Убийство" передали в суд на рассмотрение.