Доктор Мясников раскрыл фатальную ошибку при инфаркте

Приём нитроглицерина при инфаркте может убить человека, потому что у него может упасть давление. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Медик отметил, что после приступа больному можно дать лишь аспирин. При этом нужно немедленно вызвать скорую помощь и посадить или уложить больного в удобное положение.

"Помните: у вас есть два часа, <…> чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", – цитирует Мясникова РИА Новости.

Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова перечислила самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей.