Алтайский край получит более 340 млн рублей в рамках программы зернового демпфера

Алтайский край получит более 340 млн рублей в рамках зернового демпфера. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что механизм позволит стабилизировать цены на продукцию, а также инвестировать в развитие отрасли.

Как сообщает "Интерфакс", всего на программу выделили около 10 млрд рублей. Наибольшее финансирование получит Краснодарский край (более миллиарда рублей), Ростовская область (более 680 млн рублей) и Республика Башкортостан (более 620 млн рублей).

Напомним, что с 2 июня в РФ ввели механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов. Цена отсечения по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю – 185 долларов за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.