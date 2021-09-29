Алтайский край получит более 340 млн рублей в рамках программы зернового демпфера

Алтайский край получит более 340 млн рублей в рамках зернового демпфера. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что механизм позволит стабилизировать цены на продукцию, а также инвестировать в развитие отрасли.
Как сообщает "Интерфакс", всего на программу выделили около 10 млрд рублей. Наибольшее финансирование получит Краснодарский край (более миллиарда рублей), Ростовская область (более 680 млн рублей) и Республика Башкортостан (более 620 млн рублей).
Напомним, что с 2 июня в РФ ввели механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов. Цена отсечения по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю – 185 долларов за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.
Комментарии
Картоху в это время год назад покупал за 13 руб. за кг на ярмарке. Сейчас она 30 руб кг. Уважаемые эксперты, какой уровень реальной инфляции, стоит ли ждать снижения стоимости через пару недель? Заранее огромное спасибо