Путин рассказал о заразившихся COVID-19 в его окружении

В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заразились около 30 человек, в том числе его адъютант. Как рассказал глава государства, с последним он работал с утра до вечера, сообщает РИА Новости.
Как заявил президент, причина заболевания – слишком поздняя ревакцинация.
Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосовал дистанционно.
Позднее глава государства рассказал, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.
29 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел на работу с самоизоляции.
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