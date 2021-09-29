Путин рассказал о заразившихся COVID-19 в его окружении

В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заразились около 30 человек, в том числе его адъютант. Как рассказал глава государства, с последним он работал с утра до вечера, сообщает РИА Новости.

Как заявил президент, причина заболевания – слишком поздняя ревакцинация.

Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосовал дистанционно.

Позднее глава государства рассказал, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

29 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел на работу с самоизоляции.