Тест: смогли бы вы обеспечить весь Алтай хорошей мобильной связью и быстрым интернетом?

Сегодня интернет и мобильная связь стали настолько же привычны, как воздух вокруг. Мы, не задумываясь, звоним по работе, пишем в мессенджеры, смотрим TikTok и проверяем ленту в Instagram. И негодуем, если где-то в дороге связь неожиданно пропала.
Но задумывались ли вы, чего компании стоит обеспечить связью и интернетом самые отдалённые уголки региона? И главное, смогли бы вы сделать лучше, если бы вдруг решили стать мобильным оператором? Пройдите тест от amic.ru и Tele2 и узнайте, получилось бы у вас или нет.
Комментарии
При помощи этого весёлого теста сотрудники ТЕЛЕ2 натыкали абонов носом, чтобы не лезли не в своё дело и были довольны тем, что им дают. А тёлка в рекламе ТЕЛЕ2 зачётная, правильно, что ушла из рекламы Ваниш.
Телка в рекламе Теле2 как раз полный отстой, придорожная ...... Противно смотреть на ее мерзкую рожу.
Читайте Манфреда Александровича Шнепс-Шнеппе:
1) Системы распределения информации. Методы расчета.
2) Численные методы теории телетрафика.
3) Массовое обслуживание в телефонии.
И др. научные труды, и не слушайте "эффективных".