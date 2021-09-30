Тест: смогли бы вы обеспечить весь Алтай хорошей мобильной связью и быстрым интернетом?

Сегодня интернет и мобильная связь стали настолько же привычны, как воздух вокруг. Мы, не задумываясь, звоним по работе, пишем в мессенджеры, смотрим TikTok и проверяем ленту в Instagram. И негодуем, если где-то в дороге связь неожиданно пропала.

Но задумывались ли вы, чего компании стоит обеспечить связью и интернетом самые отдалённые уголки региона? И главное, смогли бы вы сделать лучше, если бы вдруг решили стать мобильным оператором? Пройдите тест от amic.ru и Tele2 и узнайте, получилось бы у вас или нет.