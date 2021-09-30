Стало известно, когда суд рассмотрит дело экс-главы алтайского Минтранса Дементьева

Дело экс-главы алтайского Минтранса Александра Дементьева рассмотрят 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева А.Г. назначено на 10:30 8.10.2021", – сказано в сообщении.

Напомним, в мае глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающихся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлили в августе, а затем – в сентябре.