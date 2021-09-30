Стало известно, когда суд рассмотрит дело экс-главы алтайского Минтранса Дементьева

Дело экс-главы алтайского Минтранса Александра Дементьева рассмотрят 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева А.Г. назначено на 10:30 8.10.2021", – сказано в сообщении.
Напомним, в мае глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.
11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающихся нанесением дорожной разметки.
После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлили в августе, а затем – в сентябре.
Комментарии
И днём и ночью кипит работа и главная там есть забота - набить карман. Министрами назвали их, подняв оплату непосильного труда, однако оказалось мало и мера эта без конца.
Можно ставки принимать, условный срок будет или реальный.
Хотя за 5 лямов , он уже дома отсидел.
Понять и простить!
не посадят