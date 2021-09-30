В ВОЗ Россию назвали примером для подражания в борьбе с алкоголизмом и курением

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в деле борьбы с курением и алкоголем, сообщают "Известия".
Викрамасингхе назвал потребление табака главным фактором риска в Европе. Доктор отметил, что Россия и другие страны Восточной Европы достаточно успешно ведут борьбу с курением. Также он рассказал, что европейский офис ВОЗ опубликовал доклад с подробным анализом, как антиалкогольные законы позволили добиться снижения смертности в России.
В документе отмечено, что наиболее эффективными мерами оказались пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, в том числе через запрет на ночную торговлю. Благодаря этому удалось значительно уменьшить потребление спиртных напитков.
"Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза", – отметил Кремлин Викрамасингхе.
Комментарии
"Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза", – отметил Кремлин Викрамасингхе.
Ха-ха- ха!!! "отметил Кремлин", человек с таким именем просто обязан ставить Россию в пример для подражания, а эти сказки про то что пить стали в Эрефии меньше, зав. отделением токсикологии ГБ№11 Балаганскому расскажите,
Сильно поют и умирают.
... что наиболее эффективными мерами оказались пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкоголя
тото-же у нас чуть ли ни на каждом углу продают самогонные аппараты )))
да и брынцаловку никто не запрещал...
Ещё в России отличная программа по борьбе с ожирением. Треть населения России (31%) экономит на еде.
Для обоих гостей 11:01
Согласно доклада ВОЗ в 2020 году, в России за последние 15 лет потребление алкоголя уменьшилось на 43%.
Не Кремль это сказал, а Всемирная организация здравоохранения.
Если конкретно вы или ваше окружение стали пить больше, это не означает, что так делают все остальные.
11:14, это не потребление алкоголя уменьшилось, а доля легального алкоголя который покупает население. В деревнях в магазинах водку вовсе не продают, но едва ли не в каждом доме торгуют самогоном.
Чем больше я читаю новостей, тем крепше моя убеждённость в бушующей в мире пандемии шизофрении. Смотрим на очевидные вещи и заявляем, что их нет. "Пресечение кустарного производства"... это, вообще, о чём? о "добыче" спирта из настойки бриллиантовго зелёного посредсвом выливания её на замороженный лом?
Согласно доклада ВОЗ в 2020 году, в России за последние 15 лет потребление алкоголя уменьшилось на 43%.
это только официальная статистика. куча народу гонит самогон. его никакой ВОЗ не считал и не посчитает.
ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health, опубликованном в 2018 году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более широкому кругу причин, чем у Росстата. Согласно этому докладу, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя. Выше этот показатель только в Молдавии, Литве и Белоруссии — 24–26%.
Митеньке
Зеленку лучше лить на замороженный уголок, хотя из опыта скажу, что такой способ больше подходит для тройного одеколона, вкус незабываемый
"антиалкогольные законы позволили добиться снижения смертности в России", просто сейчас всю смертность списывают на ковид! Вот и вся арифметика!
11:18 и 11:21
Сколько населения живет в деревне?
75% - городские, 25% - колхозники. Это данные последней переписи населения. Это раз. Второе: у вас есть статистика что все в деревнях гонят самогон? Вы все частные домовладения обошли? Откуда тогда ваши утверждения?
У меня есть дальние родственники в маленькой деревне в Алейском районе, они не гонят самогон. А в магазине - сельпо маленькое - продают-таки заводскую водку. Ну и кому мне верить? Своим родственникам и своим же глазам, или анониму из интернета..
30.09.2021 12:08
- гость -
Я живу в городе. Треть друзей и знакомых купили аппараты и гонят самогон. Некоторые давно, некоторые год. Мне тоже дарили аппарат, но как то не вкатило отдал товарищу. Поэтому как пил по 1-1,5 бутылки магазинной водки в неделю так и пью. У меня на 43% ничего не упало.
Отвлечение от разгоревшего международного скандала.
"Более 80 сотрудников гуманитарных организаций, среди которых есть сотрудники ВОЗ, оказались причастны к изнасилованиям и эксплуатации женщин во время миссии по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в ДР Конго.
По словам политолога, вскрывшиеся подробности пребывания ВОЗ в Конго неудивительны – известно, что сотрудники международных организаций часто творят беззаконие, пользуясь своим особым статусом."===Всемирная организация...
ограничение доступности алкоголя...
это где же так в России?
30.09.2021 11:21
- гость -
Ну самогон еще ладно. Недавно сосед с дачи привез 80 литров сидра на домашних яблочках!
Этанол отупляет