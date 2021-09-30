Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в деле борьбы с курением и алкоголем, сообщают "Известия".

Викрамасингхе назвал потребление табака главным фактором риска в Европе. Доктор отметил, что Россия и другие страны Восточной Европы достаточно успешно ведут борьбу с курением. Также он рассказал, что европейский офис ВОЗ опубликовал доклад с подробным анализом, как антиалкогольные законы позволили добиться снижения смертности в России.

В документе отмечено, что наиболее эффективными мерами оказались пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, в том числе через запрет на ночную торговлю. Благодаря этому удалось значительно уменьшить потребление спиртных напитков.

"Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза", – отметил Кремлин Викрамасингхе.