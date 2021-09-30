Четверг, 30 Сентябрь, 17:27

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,76
€ 84,88
11°


6312185 +23508
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

В ВОЗ Россию назвали примером для подражания в борьбе с алкоголизмом и курением

, ИА "Амител"
Уменьшить потребление алкоголя удалось благодаря запрету на ночную торговлю и не только
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в деле борьбы с курением и алкоголем, сообщают "Известия".

Викрамасингхе назвал потребление табака главным фактором риска в Европе. Доктор отметил, что Россия и другие страны Восточной Европы достаточно успешно ведут борьбу с курением. Также он рассказал, что европейский офис ВОЗ опубликовал доклад с подробным анализом, как антиалкогольные законы позволили добиться снижения смертности в России.

В документе отмечено, что наиболее эффективными мерами оказались пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, в том числе через запрет на ночную торговлю. Благодаря этому удалось значительно уменьшить потребление спиртных напитков.

"Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза", – отметил Кремлин Викрамасингхе. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 11:01
- гость -

"Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза", – отметил Кремлин Викрамасингхе.

Ха-ха- ха!!! "отметил Кремлин", человек с таким именем просто обязан ставить Россию в пример для подражания, а эти сказки про то что пить стали в Эрефии меньше, зав. отделением токсикологии ГБ№11 Балаганскому расскажите,

30.09.2021 11:01
- гость -

Сильно поют и умирают.

30.09.2021 11:03
- гость -

... что наиболее эффективными мерами оказались пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкоголя

тото-же у нас чуть ли ни на каждом углу продают самогонные аппараты )))

30.09.2021 11:05
- гость -

да и брынцаловку никто не запрещал...

30.09.2021 11:06
- гость -

Ещё в России отличная программа по борьбе с ожирением. Треть населения России (31%) экономит на еде.

30.09.2021 11:14
- гость -

Для обоих гостей 11:01
Согласно доклада ВОЗ в 2020 году, в России за последние 15 лет потребление алкоголя уменьшилось на 43%.
Не Кремль это сказал, а Всемирная организация здравоохранения.
Если конкретно вы или ваше окружение стали пить больше, это не означает, что так делают все остальные.

30.09.2021 11:18
- гость -

11:14, это не потребление алкоголя уменьшилось, а доля легального алкоголя который покупает население. В деревнях в магазинах водку вовсе не продают, но едва ли не в каждом доме торгуют самогоном.

30.09.2021 11:19
Митенька ржевский

Чем больше я читаю новостей, тем крепше моя убеждённость в бушующей в мире пандемии шизофрении. Смотрим на очевидные вещи и заявляем, что их нет. "Пресечение кустарного производства"... это, вообще, о чём? о "добыче" спирта из настойки бриллиантовго зелёного посредсвом выливания её на замороженный лом?

30.09.2021 11:21
- гость -

Согласно доклада ВОЗ в 2020 году, в России за последние 15 лет потребление алкоголя уменьшилось на 43%.


это только официальная статистика. куча народу гонит самогон. его никакой ВОЗ не считал и не посчитает.

30.09.2021 11:24
- гость -

ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health, опубликованном в 2018 году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более широкому кругу причин, чем у Росстата. Согласно этому докладу, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя. Выше этот показатель только в Молдавии, Литве и Белоруссии — 24–26%.

30.09.2021 11:45
- гость -

Митеньке

Зеленку лучше лить на замороженный уголок, хотя из опыта скажу, что такой способ больше подходит для тройного одеколона, вкус незабываемый

30.09.2021 11:50
- гость -

"антиалкогольные законы позволили добиться снижения смертности в России", просто сейчас всю смертность списывают на ковид! Вот и вся арифметика!

30.09.2021 12:08
- гость -

11:18 и 11:21
Сколько населения живет в деревне?
75% - городские, 25% - колхозники. Это данные последней переписи населения. Это раз. Второе: у вас есть статистика что все в деревнях гонят самогон? Вы все частные домовладения обошли? Откуда тогда ваши утверждения?
У меня есть дальние родственники в маленькой деревне в Алейском районе, они не гонят самогон. А в магазине - сельпо маленькое - продают-таки заводскую водку. Ну и кому мне верить? Своим родственникам и своим же глазам, или анониму из интернета..

30.09.2021 12:31
- гость -


30.09.2021 12:08
- гость -

Я живу в городе. Треть друзей и знакомых купили аппараты и гонят самогон. Некоторые давно, некоторые год. Мне тоже дарили аппарат, но как то не вкатило отдал товарищу. Поэтому как пил по 1-1,5 бутылки магазинной водки в неделю так и пью. У меня на 43% ничего не упало.

30.09.2021 13:14
- гость -

Отвлечение от разгоревшего международного скандала.
"Более 80 сотрудников гуманитарных организаций, среди которых есть сотрудники ВОЗ, оказались причастны к изнасилованиям и эксплуатации женщин во время миссии по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в ДР Конго.
По словам политолога, вскрывшиеся подробности пребывания ВОЗ в Конго неудивительны – известно, что сотрудники международных организаций часто творят беззаконие, пользуясь своим особым статусом."===Всемирная организация...

30.09.2021 14:11
- гость -

ограничение доступности алкоголя...
это где же так в России?

30.09.2021 15:12
- гость -

30.09.2021 11:21
- гость -

Ну самогон еще ладно. Недавно сосед с дачи привез 80 литров сидра на домашних яблочках!

30.09.2021 16:47
- гость -

Этанол отупляет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:26
Пляж в Бийске оказался погребён под грудами мусора после закрытия купального сезона 0
17:11
За неуплату электроэнергии в Алтайском крае отключили четыре котельные 0
16:57
Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из квартиры 9
16:40
Запомните эти лица. Фоторепортаж с первого собрания нового созыва АКЗС 12
16:21
Пять человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке 0
16:09
Активисты очистили водопад на реке Пивоварке от мусора 0
15:58
Кредиторы объединились, чтобы вновь попытаться обанкротить "Барнаулкапстрой" 0
15:44
"Зенит" одержал крупнейшую в своей истории победу в Лиге чемпионов 0
15:22
Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле 22
15:05
Тест: смогли бы вы обеспечить весь Алтай хорошей мобильной связью и быстрым интернетом? 2
14:52
254 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 4
14:30
Засмотрись кино и сериалами: "Дом.ру" сделал "царское" предложение на интернет и ТВ 3
14:15
Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле 16
14:09
В МВД рассказали, как изменятся правила выезда детей за границу 0
13:55
16 парламентариев из всех фракций. Депутаты АКЗС избрали оргкомитет первой сессии 0
13:45
Алтайского дорожника осудят за хищение денег, выделенных на реализацию нацпроекта 7
13:23
Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе 6
13:11
Триллер, драма и "кино для взрослых": какие премьеры представит видеосервис Wink в октябре 0
12:54
Поток, центр, окраины: власти Барнаула рассказали о планах застройки и реновации города 4
12:42
Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки 0
12:27
Лучший блюзовый музыкант России даст большой концерт в Барнауле 12
12:03
Водоканал просит барнаульцев сообщать о фактах незаконного слива отходов 0
11:52
Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России? 2
11:39
Барнаулец оформил кредит на дорогую иномарку при помощи поддельных документов 2
11:24
Сел в машину и сгорел. Под Новосибирском мужчина погиб из-за непотушенной сигареты 9
11:08
В Алтайском селе ввели карантин после нападения бешеной лисы 6
10:53
В ВОЗ Россию назвали примером для подражания в борьбе с алкоголизмом и курением 18
10:39
Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов 6
10:18
Стало известно, когда суд рассмотрит дело экс-главы алтайского Минтранса Дементьева 3
10:03
Рекордная автономность. Чем интересен новый смартфон Tecno Pova 2 и где его купить 5
09:51
"Противоядие – чистый спирт". Эксперт о том, как избежать смерти от контрафактного алкоголя 17
09:36
Коттедж с комнатой рыболова-охотника и местом под кинотеатр продают в Барнауле 22
09:20
В Алтайском крае пациенту с COVID-19 отказали в бесплатных лекарствах 5
09:03
АлтГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с мультимедийным парком "Россия – моя история" 0
08:34
Диетолог назвал продукты, которые помогают от головной боли 2
08:17
Прокуратура помогла работникам племзавода-банкрота с Алтая получить 3 млн рублей зарплаты 2
08:01
Первые шаги. Психолог рассказал, зачем детям заниматься рисованием 0
07:51
Окончание бондианы, вселенная червей и "Веном-2". Самые ожидаемые премьеры этой осени 6
07:33
"Москву и Север кормим". Почему картофель на Алтае подорожал вдвое и что будет дальше 142
07:19
День мурлыканья и потягивания. Беззаботные коты, которым не надо идти на работу 0
07:03
Технологии будущего: учёные АГАУ представили свои разработки на биотехнологическом форуме 0
06:50
Доктор Мясников раскрыл фатальную ошибку при инфаркте 0
06:37
Прекрасная Дева. Как выглядит дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя 12
06:19
Правда ли, что студенты смогут учиться на бюджете сразу в двух вузах? 5
06:03
Дожди, холод и туман. О погоде в Алтайском крае 30 сентября 0
23:55
Такой день. Почти половина Барнаула без воды и розово-алый закат после дождливого дня 2
23:37
Минюст включил общественницу из Алтайского края в список иноагентов 23
22:59
Барнаульские учителя представят Алтайский край в телеигре "Сто к одному" 0
22:34
Путин рассказал о заразившихся COVID-19 в его окружении 3
21:46
Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube, если сервис не разблокирует RT 15

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.