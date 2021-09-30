Водоканал просит барнаульцев сообщать о фактах незаконного слива отходов

"Росводоканал Барнаул" сообщил, что в городской системе водоотведения стали чаще происходить засоры. Одна из причин – незаконный слив жилищно-бытовых отходов "серыми возчиками". Так, накануне жители города заметили случаи нелегального слива в проезде Канатном и вблизи Трассы здоровья.

Напомним, что "Росводоканал Барнаул" обслуживает точку слива на проспекте Космонавтов. Она согласована Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю и в соответствии с законодательством расположена на значительном удалении от жилых домов.

"В точке, которую мы обслуживаем, контролируется, чтобы концентрация вредных веществ в сливаемой жидкости не превышала допустимые нормы. Но слив стоков в необорудованные для этого места никто не контролирует, поэтому в канализацию может попасть кислота, щёлочь и другие вредные вещества. Кроме ущерба оборудованию и сетям водоотведения, это наносит непоправимый вред окружающей среде", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Сегодня в Барнауле немало фирм и "частников" по откачке и вывозу ЖБО. По закону у них должна быть лицензия на транспортировку отходов четвёртого класса опасности, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки. Однако в городе работают и "нелегалы", не имеющие необходимой документации.

"Росводоканал Барнаул" просит жителей города и пригорода проверять лицензию при заказе услуги по откачке и вывозу стоков и отказываться от услуг сомнительных организаций. Это позволит предотвратить слив нечистот в бытовую и ливневую канализацию или в близлежащие леса и водоёмы.

"Если вы стали свидетелем несанкционированного слива жидких бытовых отходов с ассенизаторских машин, зафиксируйте на камеру телефона факт нарушения и номер машины, а затем направьте заявление в Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю, в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края или полицию. В свою очередь, мы усилили контроль за канализационными колодцами, которые находятся на Павловском тракте от улицы Попова до улицы Трактовой, на Широкой просеке и в районе проезда Канатного, чтобы исключить их использование нелегальными возчиками", – отметил Дмитрий Власов.

С начала года бригады водоканала устранили уже более 3500 засоров.