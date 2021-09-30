"Зенит" одержал крупнейшую в своей истории победу в Лиге чемпионов

Во втором матче группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" разгромил шведский "Мальмё" со счётом 4:0. Это крупнейшая победа клуба за всё время участия в главном евротурнире.

"Зенит" открыл счёт уже на 9-й минуте после удара Клаудиньо. Во втором тайме отличились Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. С 53-й минуты российский клуб играл в большинстве после удаления Анела Ахмедходжича.

Петербуржцы впервые выиграли на групповом этапе Лиги чемпионов с разгромным счётом. Также "Зенит" прервал серию из восьми матчей, в которых команда проиграла семь раз и единожды сыграла вничью. Последний раз петербуржцы побеждали в турнире в ноябре 2019 года: тогда был повержен "Лион" со счётом 2:0.

"Зенит" находится на третьем месте в группе после двух туров. Команда Сергея Семака набрала три очка, поскольку проиграла в первом матче "Челси" 0:1. В группе с шестью очками лидирует "Ювентус" – следующий соперник питерцев. Домашний матч против туринцев пройдёт 20 октября.

Уроженец Барнаула Александр Ерохин вышел на поле на 75-й минуте, но результативными действиями не отметился.