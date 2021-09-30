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Триллер, драма и "кино для взрослых": какие премьеры представит видеосервис Wink в октябре

, ИА "Амител"
Пользователи онлайн-кинотеатра от "Ростелекома" смогут насладиться новинками кино разных жанров
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В октябре 2021 года цифровой видеосервис Wink представит сразу несколько премьер. В списке новинок – комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Так, долгожданный пятый сезон сериала "Детство Шелдона" стартует в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. Идею снять приквел культовой "Теории Большого взрыва" предложил "взрослый" Шелдон Купер, актёр Джим Парсонс. История детства техасского вундеркинда, который в девять лет пошёл сразу в среднюю школу, так полюбилась аудитории, что продюсеры сериала дважды продлевали его сразу на несколько сезонов.

Совсем другие эмоции ждут зрителей триллера "Крик. Кровавое посвящение". В центре сюжета – жизнь (и смерть) студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе.

На французской комедии "Незваные детки" есть возможность выдохнуть. Сложности, с которыми сталкивается главная героиня Катрин (её роль исполняет режиссёр картины Мишель Ларок), куда менее неожиданные: фильм исследует вечную проблему отцов и детей.

Самая провокационная премьера октября в Wink – трагикомедия румынского режиссёра Раду Жуде "Безумное кино для взрослых". Это фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри – "Золотого медведя", а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка – драма "Любовь, страх и ненависть". Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла (Гэбриел Бирн) – алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всём этом книгу.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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