Алтайского дорожника осудят за хищение денег, выделенных на реализацию нацпроекта

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление". Его обвиняют в присвоении и растрате, сообщили в ведомстве.

Установлено, что государственное предприятие, которым руководил мужчина, заключило контракт на 47 миллионов рублей, предусматривающий проведение работ по содержанию автомобильных дорог региона.

Следствие пришло к выводу, что сумма оплаты по договорным обязательствам была по указанию обвиняемого искусственно завышена более чем на 6 млн руб. Отмечается, что эти деньги выделялись в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Обвиняемого уволили с должности руководителя предприятия. Причинённый преступлением ущерб возмещён им в полном объёме.

Хищение государственных средств выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.