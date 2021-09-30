Алтайского дорожника осудят за хищение денег, выделенных на реализацию нацпроекта

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление". Его обвиняют в присвоении и растрате, сообщили в ведомстве.
Установлено, что государственное предприятие, которым руководил мужчина, заключило контракт на 47 миллионов рублей, предусматривающий проведение работ по содержанию автомобильных дорог региона.
Следствие пришло к выводу, что сумма оплаты по договорным обязательствам была по указанию обвиняемого искусственно завышена более чем на 6 млн руб. Отмечается, что эти деньги выделялись в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
Обвиняемого уволили с должности руководителя предприятия. Причинённый преступлением ущерб возмещён им в полном объёме.
Хищение государственных средств выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Скоро дороги строить будет некому...
А что у этого мужчины нет фио
На что мы отдаем налоги, а ведь порядок дожен быть строжайший с расходованием бюджета! А там такой кавардак творится, кто то премии себе как ВРИО и как ЗАМ выписывает, кто то годовые зарплаты подгоняет под среднюю свою сколько хочу !!! И это все что надо знать о бездействии силовиков.....
30.09.2021 14:06
гость
На что мы отдаем налоги, а ведь порядок должен быть строжайший с расходованием бюджета! А там такой кавардак творится, кто то премии себе как ВРИО и как ЗАМ выписывает, кто то годовые зарплаты подгоняет под среднюю свою сколько хочу !!!
А вы откуда знаете про премии и годовые зарплаты?Хочется верить,что все строго проверяется.
Следствие пришло к выводу, что сумма оплаты по договорным обязательствам была по указанию обвиняемого искусственно завышена более чем на 6 млн руб
вот и нам двор заасфальтировали с превышением стоимости
Недавно писали,что общая сумма дорожного фонда Алтайского края возросла с 11,9 до 13,3 миллиарда рублей. Это на 2,6 миллиарда рублей превышает дорожный фонд на период 2020 года.
Во как!
Это господин Сивец из Новоалтайского дсу 7 ?
у него и дом за счет своего ДСУ построен и домишко в Тайланде имеется.....следствие прошло поверхностно.....значит так надо.