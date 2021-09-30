В МВД рассказали, как изменятся правила выезда детей за границу

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала, что в России изменится порядок выезда несовершеннолетних за рубеж, сообщают РИА Новости.

"Безусловно, выезд ребёнка с территории Российской Федерации ограничивается по заявлению одного из родителей. Необходимо в интересах ребёнка этот вопрос нормативно закрепить. По заявлению гражданина, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее", – сообщила Казакова.

По словам Казаковой, возникшие спорные ситуации будут решаться в суде.

Летом Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок выезда детей за границу. Теперь нотариальное согласие одного из родителей потребуется только в том случае, если ребёнок едет без их сопровождения. Ранее при путешествии за границу несовершеннолетнего за рубеж с сопровождающим необходимо было оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей либо усыновителей, опекунов и попечителей.