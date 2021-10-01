Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim

Журнал Maxim традиционно выбрал 100 самых (по их мнению) красивых и привлекательных девушек за 2021 год. А своим читателям авторы предлагают из них выбрать "самую сексуальную среди красивых и самую красивую среди сексуальных". Все участницы рейтинга – знаменитые актрисы, певицы и спортсменки. "Эти выборы ты точно не захочешь пропустить", – говорится на сайте журнала. Голосование продлится до конца октября.

А кто же из российских спортсменок попал в горячий рейтинг?

Каролина Севастьянова, 26 лет.

Российская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Каролина завершила спортивную карьеру в 17 лет, но до сих пор волнует своей гибкостью и красотой сотни тысяч поклонников.

Дарья Клишина, 30 лет.

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года.

Мария Шарапова, 34 года.

Российская теннисистка, экс первая ракетка. Одна из самых богатых спортсменов мира.

Юлия Канакина, 25 лет.

Скелетонистка из Красноярска. До того как штурмовать на санях лёд, девушка занималась балетом.

Елизавета Туктамышева, 24 года.

Фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года.

Ирина Сидоркова, 18 лет.

Автогонщица. Пилот женского формульного турнира W Series.