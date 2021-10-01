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Новости

Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim

, ИА "Амител"
Девушки вошли в сотню самых привлекательных женщин России
Фото: @karolisha.s

Фото: @karolisha.s

Журнал Maxim традиционно выбрал 100 самых (по их мнению) красивых и привлекательных девушек за 2021 год. А своим читателям авторы предлагают из них выбрать "самую сексуальную среди красивых и самую красивую среди сексуальных". Все участницы рейтинга – знаменитые актрисы, певицы и спортсменки. "Эти выборы ты точно не захочешь пропустить", – говорится на сайте журнала. Голосование продлится до конца октября. 

А кто же из российских спортсменок попал в горячий рейтинг?

Каролина Севастьянова, 26 лет.

Российская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Каролина завершила спортивную карьеру в 17 лет, но до сих пор волнует своей гибкостью и красотой сотни тысяч поклонников.

Дарья Клишина, 30 лет.

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года.

Мария Шарапова, 34 года.

Российская теннисистка, экс первая ракетка. Одна из самых богатых спортсменов мира.

Юлия Канакина, 25 лет.

Скелетонистка из Красноярска. До того как штурмовать на санях лёд, девушка занималась балетом. 

Елизавета Туктамышева, 24 года.

Фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года.

Ирина Сидоркова, 18 лет.

Автогонщица. Пилот женского формульного турнира W Series.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.10.2021 09:15
- гость -

Красотки всем на зависть!!!

1.10.2021 09:44
- гость -

Красотки то красотки, но вот вряд ли кому что светит из простых смертных)
Все фотки - из Канн, с озера Комо в Италии, из Лос-Анджелеса…

1.10.2021 10:40
- гость -

других-то фоток не было?!
фотографам таким руки оторвать...

1.10.2021 11:34
- гость -

1.10.2021 09:44
- гость -
Красотки то красотки, но вот вряд ли кому что светит из простых смертных)

не будь простым, дерзай, стань звездным.

1.10.2021 11:48
Иванушка

Гостю 1.10.2021 09:44
А ты думал чемпионки мира бросят все и полетят к тебе простому работяге
пить дешевое пиво на скамейке в парке. 3 раза Ха.

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