За неуплату электроэнергии в Алтайском крае отключили четыре котельные

Четыре котельные в Алтайском крае отключены от электроэнергии за неуплату. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев.

Ранее Гилев говорил о том, что от электричества в крае отключены 164 котельные, но на сегодняшний день таких осталось лишь четыре. Все они, по словам министра, находятся в Хабарском районе.

Гилев заверил, что в ближайшее время эту проблему удастся решить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле замещают проблемную котельную на улице Никитина, на которую жаловались жильцы многоэтажек на пр. Комсомольском. Котельная отапливает пятиэтажный дом и два административных здания. При этом назвать её экологичной не получается: за 2020 год она выбросила в атмосферу 63 тонны загрязняющих веществ, из-за чего сажа летела в окна новостроек, а в округе стоял неприятный запах.