Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей

Центр поддержки экспорта приглашает на бесплатный семинар "Логистика для экспортёров". Встреча будет полезна как для начинающих, так и для тех, кто уже активно работает на международном рынке. Семинар пройдёт 15 октября с 09:00 до 18:00 по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.
Экспортный проект предполагает несколько этапов. Эксперты расскажут обо всех инструментах, применяемых в ходе его реализации. Так, в программе мероприятия:
- семь критериев работы по организации эффективной логистики;
- обзор российского рынка логистических услуг;
- образец заполнения накладной CMR, коносамента, авианакладной и документов, регулирующих перевозки отдельными видами транспорта;
- рекомендации по выбору логистического оператора и страховой компании;
- подборка электронных баз данных и интернет-площадок, актуальных для экспортного логистического проекта.
Важно, что лекторы и эксперты сами имеют опыт в экспортной деятельности. Это значительно упрощает восприятие и освоение материала для слушателей.
Для регистрации на семинар необходимо пройти авторизацию на образовательной платформе Школы экспорта Российского экспортного центра и приложить письмо-направление. Шаблон письма можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта.
Во время обучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Готовы записаться или возникли вопросы? Специалисты центра проконсультируют вас по телефону горячей линии 8-800-222-83-22.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Комментарии
как грамотно продавать Родину
Почему же бесплатный? Может оплаченный с налогов граждан?
за курсы платят те кому выгодно что бы русские продавали всё своё направо и налево...
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„Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России.“ — Збигнев Казимеж Бжезинский
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чё-то мне кажется скоро закроют комменты к этому сабжу!? по просьбе...
как к новостям про СберБанк - всегда комментарии закрыты
и на фотке главное, рожи довольные... уже чё-то спёрли и продали...
...уки...
хорошо что мы их тут застукали!?
кто-то еще ходит на эти семинары?
все эти семинары и "Центры для бизнеса" только для галочки, и красивых слов: "мы поддерживаем малый бизнес", а на деле государство просто убивает любую частную инициативу.
все эти семинары и "Центры для бизнеса" только для галочки, и красивых слов: "мы поддерживаем малый бизнес", а на деле государство просто убивает любую частную инициативу.
Обязательно схожу. Очень интересная и познавательная программа. А то так и просидишь неучем всю жизнь. Надо идти.