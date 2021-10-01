Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей

Центр поддержки экспорта приглашает на бесплатный семинар "Логистика для экспортёров". Встреча будет полезна как для начинающих, так и для тех, кто уже активно работает на международном рынке. Семинар пройдёт 15 октября с 09:00 до 18:00 по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.

Экспортный проект предполагает несколько этапов. Эксперты расскажут обо всех инструментах, применяемых в ходе его реализации. Так, в программе мероприятия:

семь критериев работы по организации эффективной логистики;

обзор российского рынка логистических услуг;

образец заполнения накладной CMR, коносамента, авианакладной и документов, регулирующих перевозки отдельными видами транспорта;

рекомендации по выбору логистического оператора и страховой компании;

подборка электронных баз данных и интернет-площадок, актуальных для экспортного логистического проекта.

Важно, что лекторы и эксперты сами имеют опыт в экспортной деятельности. Это значительно упрощает восприятие и освоение материала для слушателей.

Для регистрации на семинар необходимо пройти авторизацию на образовательной платформе Школы экспорта Российского экспортного центра и приложить письмо-направление. Шаблон письма можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта.

Во время обучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Готовы записаться или возникли вопросы? Специалисты центра проконсультируют вас по телефону горячей линии 8-800-222-83-22.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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