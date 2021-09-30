Неизвестный зарезал и попытался сжечь трёх студенток под Оренбургом

В Оренбургской области неизвестный зарезал трёх студенток медицинского колледжа, а затем поджёг их дом, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Тела убитых обнаружили 30 сентября в городе Гае после тушения пожара в жилом доме. В одной из квартир лежали два женских трупа с колото-резаными ранами. Третья жертва с такими же следами убийства была найдена во дворе дома.

По предположению следствия, злоумышленник сначала убил студенток, а потом устроил в квартире пожар, чтобы замести следы. Жертвам было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края избил и сжёг своего знакомого за оскорбления в адрес матери.