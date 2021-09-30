Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года, сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что Саркози знал об установленном законом лимите трат на избирательную кампанию, а также получал уведомления о возможных перерасходах. Несмотря на это, экс-президент продолжил предвыборные митинги. По информации обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение порога расходов.

Обвинение требовало назначить год тюремного заключения, из которых шесть месяцев – условно. По мнению прокуроров, смешанный срок необходим, поскольку мошенничество, в котором был замешан президент, имеет "беспрецедентную серьёзность". В свою очередь, Саркози отказался признать вину.

Свой срок экс-президент будет отбывать дома под электронным наблюдением.