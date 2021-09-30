Минсоцзащиты помогает ветерану ВОВ, которая переехала в Барнаул после потери жилья

В Минсоцзащиты Алтайского края прокомментировали новость о том, что 96-летняя жительница Барнаула, ветеран Великой Отечественной войны, осталась без недвижимости и уже почти полгода живёт у своего внука. С момента переезда из города Камышина Волгоградской области инвалид второй группы находится на учёте управления соцзащиты по Барнаулу, а специалисты оперативно назначили Анне Поповой все полагающиеся меры социальной поддержки.

"С июля текущего года пожилая женщина находится на социальном обслуживании барнаульского комплексного центра. За ней ухаживает социальный работник. За это время сотруднику центра удалось расположить к себе ветерана и наладить с ней доброжелательные отношения", – сообщили в ведомстве.

Сейчас Минсоцзащиты совместно с прокуратурой региона изучают все правовые аспекты жилищного вопроса ветерана. При положительном судебном решении она получит субсидию на покупку жилья в регионе. Кроме того, по желанию Анна Степановна может временно разместиться в доме-интернате в отдельной комнате, в комфортных условиях, с круглосуточным уходом и медицинским обслуживанием.

Напомним, что уже почти полгода женщина живёт у своего внука – единственный родственник забрал её к себе из города Камышина Волгоградской области, после того как она осталась без жилья. Комнату в бараке, где проживала пенсионерка, купили мошенники. После этого год она прожила в однокомнатной квартире, предоставленной по договору социального найма.