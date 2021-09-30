Такой день. Отключение четырёх котельных и первое собрание нового созыва АКЗС

Четыре котельные в Алтайском крае отключены от электроэнергии за неуплату. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев. Как ранее заявлял министр, от электричества в крае были отключены 164 котельные, но на сегодняшний день таких осталось лишь четыре. Все они, по словам министра, находятся в Хабарском районе.

30 сентября вновь избранные депутаты VIII созыва краевого Заксобрания впервые собрались вместе, чтобы выбрать оргкомитет для подготовки первой сессии. На заседание пришла большая часть парламентариев. Мероприятие хоть и носило во многом протокольный характер, но, судя по эмоциям участников, всё-таки оказалось живым и не было лишено торжественности. Часть депутатов получили "корочки" (удостоверения об избрании) из рук главы крайизбиркома Ирины Акимовой.

Центральный пляж Бийска спустя месяц после закрытия купального сезона оказался завален мусором. На песке можно увидеть не только бытовые отходы, но и мебель.

Барнаульский водоканал перенёс дату отключения воды в Барнауле с 1 на 3 октября. График решили скорректировать, чтобы не парализовать работу школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают.

В Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне. Пожарные смогли остановить огонь на ранней стадии. В опасной зоне находились пять человек, их удалось вовремя эвакуировать. Площадь возгорания составила около трёх квадратных метров.

Позднее пожар произошёл в трёхквартирном жилом доме на улице Чайковского в барнаульском посёлке Южный. По предварительно информации, есть пострадавшие.