Три района Алтайского края не смогли сформировать нормативный запас угля

Три района Алтайского края не смогли обеспечить нормативный запас угля по объектам малой теплоэнергетики на грядущий отопительный сезон. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил глава регионального Минстроя Иван Гилев.

Министр пояснил, что нормативный запас угля требуется, чтобы следующие 45 дней от текущей даты была возможность обеспечить непрерывное теплоснабжение. Сейчас муниципальные предприятия сформировали его примерно на 70% от общего показателя в 130 тысяч тонн.

"Это не влияет на безопасность теплоснабжения. Мы, понимая сложности предприятий и муниципальных образований, на протяжении последних нескольких лет на регулярной основе формируем краевой резервный запас угля – порядка 60 тысяч тонн, или 10% от годового потребления", – заявил Гилев.

Глава ведомства добавил, что ряд алтайских муниципалитетов, где проблемы с углём ярко выражены, находятся в ведомстве на особом контроле. Это Каменский, Третьяковский и Хабарский районы.