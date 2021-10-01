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"Намерены стать лидерами": МегаФон выходит на рынок Узбекистана

, ИА "Амител"
Оператор стал одним из создателей крупного телеком-предприятия Digital Holding в Узбекистане
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

"ЮэСэМ Телеком" и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана сформировали совместное предприятие Digital Holding. Его возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Digital Holding призван стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. Компания будет повышать качество услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан: внедрять передовые технологии и формировать цифровую инфраструктуру по международным стандартам.

"Приход на рынок ПАО "МегаФон" будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики. Нам предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов", – говорит советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.

В состав предприятия внесено 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell, дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона также направит 100 млн долларов инвестиций в развитие Digital Holding. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании "Диджитал Инвест", совместному предприятию МегаФона и "ЮэСэМ Телеком", 49% – Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

"Уверен, что профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания предприятия, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам", подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Новым генеральным директором оператора Ucell назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию МегаФона в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.10.2021 11:30
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