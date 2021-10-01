АЗПИ отсудил более шести миллионов рублей у Челябинского тракторного завода

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) выиграл в суде более шести миллионов рублей у "Челябинского тракторного завода – "Уралтрак". ЧТЗ не оплатил работу и не погасил долг, сообщает "Толк".

В 2013 году АЗПИ и "ЧТЗ-Уралтрак" подписали договор на разработку топливоподающей системы для двигателя суммой 14,9 млн рублей. Каждый этап работы оплачивался отдельно. В 2019 году АЗПИ изготовил комплект аппаратуры и выставил заказчику счёт на 5,5 млн рублей. Затем направил претензию с требованием оплаты второго этапа работ, указав на нарушение обязательств.

"ЧТЗ-Уралтрак" ничего не ответил и долг не погасил, после чего АЗПИ обратился в суд. Барнаульский завод также требовал оплатить пени за пользование чужими деньгами в сумме свыше 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования АЗПИ, поскольку уральское предприятие не представило никаких доказательств того, что алтайский завод выполнил работу некачественно или не в том объёме.

В свою очередь, "ЧТЗ-Уралтрак" подал встречный иск о взыскании с АЗПИ пеней в размере 593,8 тыс. рублей за нарушение сроков по второму этапу работ. Истец заявил, что барнаульцы оставили себе изготовленный комплект оборудования. АЗПИ не опровергал эту информацию.

Барнаульское предприятие сообщало челябинскому, что в соответствии с законом "результат работ по договору подряда удержан до исполнения заказчиком обязательств по уплате". Суд отказался удовлетворить иск ЧТЗ. Согласно вердикту, действия АЗПИ нельзя расценивать как просрочку.

"ЧТЗ-Уралтрак" всё ещё может оспорить это решение.