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Новости

Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей

, ИА "Амител"
Она проворачивала махинации с поддельными документами
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Руководительницу одной из школ Заринского района обвиняют в хищении 60 тыс. рублей при помощи поддельных документов. Женщина присвоила средства фонда оплаты труда, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, директор с 2017 по 2019 год предоставляла бухгалтерии комитета по образованию Заринского района документы с фиктивными данными. В них были прописаны стимулирующие выплаты одному из учителей, а также данные о замещении другим педагогом своего коллеги при ведении надомного обучения и продлёнки. На основе ложных данных 60 тыс. рублей из зарплатного фонда школы направились в карман директора. 

Фигурантка частично признала свою вину и добровольно возместила всю сумму ущерба. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

1.10.2021 12:13
Мимопроходящий

Эка невидаль. Только чёт сумма жидковатая.

1.10.2021 12:14
- гость -

с 2017 по 2019 год ... 60 тыс. рублей

За два года сумела украсть только 60 тыс. рублей? Это по 2500 рублей в месяц получается! Позор!

1.10.2021 12:22
- гость -

И вопрос куда потратила, знаю что у нас в школе тоже практикуется такое, тратят на детей, потому что разные мелочи нужны постоянно. Иногда директор просит, можно на тебя премию оформить, отдашь и купим тебе инвентарь.

1.10.2021 12:22
123

снова повтори

1.10.2021 12:23
Гость

да что-то странное. сумма относительно небольшая , стала бы связываться

1.10.2021 12:23
да ну

она за месяц больше получает, чего б за 2 тыщи в мес подставляться

1.10.2021 12:23
Огорченный

махинации с поддельными докуметнами слова то какие, смешно

1.10.2021 12:24
60

не поверю

1.10.2021 12:27
гость

А хорошие новости будут??? 60 тыс... а нервов за это время потратила куда больше... И не факт, что присвоила... все на школу и пошло, просто у нас законы такие, что бедные учителя крутятся, как могут, чтоб образование жило(((

1.10.2021 12:27
- гость -


1.10.2021 12:22
- гость -
Только тоже самое хотел написать. У меня родственница работала в школе. У них такая система постоянно действовала. Причем никто из учителей не был против, т.к. действительно, деньги все шли на нужды школы. Это только чиновники по телевизору говорят, что школы финансово полностью обеспечены. На самом деле...

1.10.2021 12:31
Вот

я дико извиняюсь, почему не напишут про детутатов единой россии у которых доход 47 миллионов

1.10.2021 12:32
- гость -

амител!? не печатайте больше такие новости!!!
а то от смеха пупок развяжется!... и капец!
пощадите население!
и это ещё...
передайте наши комментарии в следственный комитет?
может хоть тайком покраснеют от стыда...
хоть на секундочку, но покраснеют?... а?

1.10.2021 12:33
гостю

если директора молчат в трубочку, что им денег не хватает, делают вид, что все хорошо, держатся за сове место , так видимо и будет продолжаться

1.10.2021 12:37
Роман

37 школу Барнаула проверить бы не мешало

1.10.2021 12:37
- гость -

12.33
есть такое понятие - рынок труда
при капитализме этот рынок всегда должен быть переполнен, должен быть избыток раб.силы.
именно для таких случаев.
если кто-то начинает качать права, не будучи миллиардером или прихвостнем миллиардера или его обслугой - такого на улицу, а на его место другого более лояльного..!
ты рассуждаешь с точки зрения Советского Социалистического...
а на дворе Капитализм...! вы отстаёте от жизни!!!

1.10.2021 12:39
- гость -

лучше бы депутатов от ЕР проверить чем школы!

1.10.2021 12:40
- гость -


1.10.2021 12:33
гостю
А что может директор школы? Ему сверху ответят, что если его что то не устраивает - дверь открыта! Денег нет, а вы держитесь!

1.10.2021 12:41
- гость -

лучше бы депутатов от ЕР

А почему ваша собака вас не кусает?

1.10.2021 12:46
гость

Ну да, 60 тысяч, немного. Но если у нее зарплата 40 тысяч, а у ее учителе 20 тысяч, то все равно некрасиво. Из нищей зарплаты даже одну тысячу взять некрасиво. Она из других статей брать же боялась, возьми у государства хоть 5 тысяч, получишь 5 лет

1.10.2021 12:49
Economist

Опять пудрят всем мозги. Зарплата перечисляется безналично на банковский счет (карта МИР) учителя. Если документы были оформлены на конкретного учителя, то и деньги были перечислены на счет конкретного учителя. Вопрос: как тогда были украдены деньги, если деньги отданы другим педагогам. Возможно здесь только предоставление недостоверных данных.
Что-то мне кажется, что в любом бюджетном учреждении так делают, потому что в любой организации столько мелких покупок, что оформить все по правилам просто невозможно.
Пример: приезжает в бюджетное учреждение незапланированная делегация. Их надо встретить, угостить, покормить, напоить. Ну не за свой же счет, верно? Что делаем: начисляем премию сотруднику, деньги используем на нужды учреждения.

1.10.2021 13:04
Энергетик

Такое поздравление с днем учителя. Креативно

1.10.2021 13:08
- гость -

Теперь по всем школам начнут проверять объективность начисления стимулирующих выплат.

1.10.2021 13:22
- гость -


Вчера новость про начальника государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное дорожно-строительное управление не так ярко комментировали.Хотя сумма оплаты по договорным обязательствам была по указанию обвиняемого искусственно завышена более чем на 6 млн руб.)))

А тут такой ажиотаж))))
За несколько лет украла 60 тыс.)))
Безусловно,директор поступила плохо. Это не обсуждается,но...

1.10.2021 13:35
- гость -

Видимо, только факт хищения 60 тыс.руб. смогли доказать. По-любому наворовала больше.

1.10.2021 14:55
Света

Ой чет сомнительно что присвоила, наверняка нет. С первым днем октября! Погода прям чудо!

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