Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей

Руководительницу одной из школ Заринского района обвиняют в хищении 60 тыс. рублей при помощи поддельных документов. Женщина присвоила средства фонда оплаты труда, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, директор с 2017 по 2019 год предоставляла бухгалтерии комитета по образованию Заринского района документы с фиктивными данными. В них были прописаны стимулирующие выплаты одному из учителей, а также данные о замещении другим педагогом своего коллеги при ведении надомного обучения и продлёнки. На основе ложных данных 60 тыс. рублей из зарплатного фонда школы направились в карман директора.

Фигурантка частично признала свою вину и добровольно возместила всю сумму ущерба.