Апгрейд карьеры: как повысить свою востребованность на рынке труда

Компьютерная академия "Шаг" приглашает всех желающих на бесплатный пробный урок "Эффективный интернет-маркетинг", который пройдёт 6 октября в 19:00.

Это мастер-класс для тех, кто:

хочет освоить востребованную профессию, сменить работу на более высокооплачиваемую; ⠀⠀

планирует вывести свой бизнес в интернет;

уже взаимодействует со своей целевой аудиторией в Сети с помощью рассылок, социальных сетей, блогов и других инструментов;⠀⠀

хочет использовать новые каналы связи со своей аудиторией;⠀⠀

хочет увеличить продажи своего интернет-магазина;⠀⠀

выпускников вузов, маркетологов, бренд-менеджеров и собственников бизнеса.⠀⠀

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн .

Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. В ноябре 2021 года стартует очередной поток одного из самых актуальных направлений современной IT-сферы – интернет-маркетинг .

Около 80% обучения – это практика. В начале занятий преподаватель объясняет теорию, а дальше ученики "отрабатывают" её на практике и в домашних заданиях. Благодаря полученным навыкам студенты в процессе обучения создают реальные проекты. За время учёбы у студентов появляется портфолио, которое можно показать работодателю.

В академии уверены, что начинать учиться чему-то новому никогда не поздно, особенно если это модно, современно и востребовано. Так можно не только удовлетворить жажду познаний, но и значительно улучшить материальное положение.

"В любом возрасте не только можно, но и нужно получить полезные навыки в сфере IT, чтобы через несколько лет не почувствовать себя "за бортом". У нас учится много взрослых людей, которые почти не работали с компьютером, до того как пришли в академию. Любые барьеры по силам, если у вас достаточно мотивации", – говорит методист учебного отдела академии "Шаг" Алексей Шайнов.

Компьютерная академия "Шаг" – это 166 филиалов в 22 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347