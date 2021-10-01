Правительство решило снова заморозить накопительную часть пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму очередной законопроект о продлении моратория на накопительную часть пенсии до 2024 года, сообщает "Росбалт". Впервые её заморозили в 2014-м, с тех пор эту меру неоднократно продлевали.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что принятие закона позволит уменьшить объём трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда. Предполагается, что это позволит государству сэкономить 772,9 млрд рублей в 2024 году.

В начале этого года ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников говорил, что пенсионная система остаётся одной из главных проблем России, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий.

"Ключевая величина, по которой можно оценивать, насколько "достойными" являются пенсии в стране – это так называемый коэффициент замещения: какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия. В наиболее развитых странах, на которые стоит ориентироваться, этот коэффициент составляет 60-70%. В России он ещё несколько лет назад составлял 40% – это международная норма, на троечку", – рассказал эксперт.

Масленников отметил, что коэффициент замещения в России стал падать после заморозки накопительных пенсий. По его словам, Пенсионный фонд России уже не первый год не справляется с выплатой страховых пенсий за свой счёт – ему помогают бюджетные трансферты на сумму 3 трлн в год, которые постоянно увеличиваются.