Испанская организация извинилась за социальную рекламу с "русскими девственницами"

Некоммерческая организация Nueva Vida принесла извинения за использованием выражения "русские девственницы" в рамках акции по борьбе с проституцией. Об этом сообщает издание polit.ru.

На улицах города разместили рекламные щиты, сделанные в форме меню ресторана. Одним из предлагаемых "блюд" стали "русские девственница и наркотики".

В МИД РФ оказались недовольны использованием русских девушек в подобных акциях и потребовали от НКО убрать оскорбительные баннеры.

Руководство Nueva Vida направило в посольство России письмо с официальными извинениями. Рекламные щиты с улиц также уберут.

Отмечается, что плакаты для акции разработали студенты центра CESINE в испанском Сантандере. Директор компании Nueva Vida назвал тезис "без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации" основным посылом кампании.