"Прощай, моя Танюша". В США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина

В возрасте 42 лет в США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина, Татьяна Клаудиа Дэвис. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram.
"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда", – написал Шаляпин.
По сообщению ряда СМИ, причиной смерти миллиардерши стал коронавирус.
Друг Прохора Шаляпина, Георгий Кирьянов, рассказал порталу "СтарХит", что из-за серьёзных коронавирусных ограничений Шаляпин и родственники умершей женщины не смогут проститься с ней.
Тело Татьяны Клаудии Дэвис будет находиться в закрытом гробу, после чего её кремируют.
Комментарии
Минус 1 немолодая миллиардерша, плюс 1 молодой миллиардер
1.10.2021 17:43
-гость-
не факт
там может ему 100.000 уе по завещанию достаться
а остальное в фонд животных отправиться
И что меня Прошкой не назвали.Молодец от Копёнкиной до... и све бееедные.
вот тебе и деньги . умерла и все и ни кто не смог вылечить с деньгамию-значит деньги не главное.
42 года, а что не 62?