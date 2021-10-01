"Прощай, моя Танюша". В США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина

В возрасте 42 лет в США умерла жена российского певца Прохора Шаляпина, Татьяна Клаудиа Дэвис. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда", – написал Шаляпин.

По сообщению ряда СМИ, причиной смерти миллиардерши стал коронавирус.

Друг Прохора Шаляпина, Георгий Кирьянов, рассказал порталу "СтарХит", что из-за серьёзных коронавирусных ограничений Шаляпин и родственники умершей женщины не смогут проститься с ней.

Тело Татьяны Клаудии Дэвис будет находиться в закрытом гробу, после чего её кремируют.