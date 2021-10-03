Воскресенье, 3 Октябрь, 16:43

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,46
7°


6312185 +23508
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике

, ИА "Амител"
Чтобы одежда прослужила дольше, нужно соблюдать некоторые правила

Любая вещь, даже самая дорогая, в конце концов приходит в негодность, рвётся или теряет форму. Обидно. Но если вы будете правильно ухаживать за одеждой – хранить, стирать и гладить, – то сможете значительно продлить жизнь любимым вещам. Эксперты проекта +1Город подготовили инфографику с советами, соблюдая которые вы сохраните свою одежду на долгое время.

1. Не стирайте вещи только для того, чтобы их освежить. Из-за стирок одежда быстрее изнашивается. Если вы надели вещь один-два раза, но она чистая, и вам хочется её просто освежить, прогладьте её утюгом с паром (или пройдите отпаривателем). Пар поможет разгладить вещь и она будет выглядеть так, словно её только что постирали.

2. Всегда перед стиркой проверяйте карманы, иначе можете испортить и вещь, и стиральную машинку.

3. Молнии на одежде застёгивайте, иначе они могут повредить другие вещи или барабан машинки. А вот пуговицы – расстегивайте, так как во время отжима или стирки они могут оторваться.

4. Во время стирки и сушки выворачивайте вещи наизнанку. Так вы их убережёте от выцветания.

5. Нижнее бельё стирайте в специальных мешках. Это поможет сохранить внешний вид вещей. Бюстгальтеры перед стиркой застегните, чтобы крючки не порвали ткань.

6. Рубашки, блузы, платья и пиджаки храните на плечиках, так они сохранят свою форму. И не вешайте сразу несколько рубашек на одни плечики: они помнутся.

7. Свитеры и кардиганы складывайте и храните на полках: на вешалке растянутся и потеряют форму.

Как сэкономить на продуктах питания, подскажут онлайн-карты +1Город и recyclemap.ru.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Полезный город

Комментарии

3.10.2021 09:13
гость

Этим правилам "в обед сто лет".
Мамы этому учат детей еще в детстве.

3.10.2021 09:30
- гость -

покупать хорошую одежду, а не то что сейчас продают на рынках, маркетплейсах и в масмаркете

3.10.2021 09:30
- гость -

покупать хорошую одежду, а не то что сейчас продают на рынках, маркетплейсах и в масмаркете

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16:21
Виктор Томенко поучаствовал в открытии филиала футбольной академии "Динамо" 1
15:45
Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке 1
15:14
Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя 4
14:59
Автомобиль такси попал под камнепад в горах Алтая 0
14:30
В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19 6
13:59
Юные акробатки из Барнаула выступили в шоу "Лучше всех" на Первом канале 0
13:29
Барнаульцам могут дать воду раньше, чем планировалось 1
12:59
Снегопад обрушился на трассу Барнаул – Бийск в Алтайском крае 0
12:24
Три крупных пожара потушили в Алтайском крае минувшей ночью 0
11:51
Умер создатель первого алтайского сыра с плесенью Александр Кокорин 0
11:19
12 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе 0
10:47
Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19 8
10:15
В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей 2
09:42
Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным 22
09:05
Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей 49
08:35
Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск 6
08:05
Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике 3
07:36
Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода 1
07:05
Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка 0
06:35
Осень – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:03
Сильный холод, дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 октября 0
23:55
Такой день. Дешевеющие продукты на Алтае и отключение воды в Барнауле 1
22:59
В Алтайском крае поймали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля 2
21:54
Алтай оказался в числе регионов, которые не выполняют норму по охвату тестированием 0
20:56
Плакали и вставали на колени. Подельники Раковой устроили истерику в суде 6
19:55
Власти Швейцарии заплатят гражданам за привитых от коронавируса друзей 8
18:59
Алтайский край вошёл в список самых популярных регионов для путешествий в ноябре 0
18:31
Военные на пять часов перекроют трассу в Алтайском крае 8
17:59
Молодой водитель на иномарке врезался в ограждение в Рубцовске 0
17:32
Более 25 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки 3
16:59
Названы победители Шукшинского кинофестиваля 0
16:32
Первые лебеди прилетели на Алтай 2
15:59
В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу 1
15:30
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек 18
14:58
Воду отключат в Барнауле с 3 по 4 октября 15
14:25
В Барнауле завершили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта 0
13:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде 3
13:20
38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Горном Алтае 0
12:50
Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае 8
12:16
Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии 12
11:41
"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников 54
11:17
На Алтае мужчина угнал "Оку", чтобы проверить навыки вождения 0
10:45
Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания 9
10:15
В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома 11
09:45
В Бийском районе признали необходимость капитального ремонта "разваливающегося" детсада 1
09:05
12 километров ям и ухабов: на Алтае приводят в порядок дорогу, которой ужасались водители 5
08:31
"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября 0
08:02
Три единоросса из Барнаульской гордумы "по-тихому" расстались с депутатскими корочками 2
07:31
Ку-ку, мой котик. Самые странные места, где люди находили своих питомцев 0
07:02
Новый ведущий "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Ларионов – о Рубцовске, мистике и хайпе на шоу 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.