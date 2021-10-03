Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике

Любая вещь, даже самая дорогая, в конце концов приходит в негодность, рвётся или теряет форму. Обидно. Но если вы будете правильно ухаживать за одеждой – хранить, стирать и гладить, – то сможете значительно продлить жизнь любимым вещам. Эксперты проекта +1Город подготовили инфографику с советами, соблюдая которые вы сохраните свою одежду на долгое время.

1. Не стирайте вещи только для того, чтобы их освежить. Из-за стирок одежда быстрее изнашивается. Если вы надели вещь один-два раза, но она чистая, и вам хочется её просто освежить, прогладьте её утюгом с паром (или пройдите отпаривателем). Пар поможет разгладить вещь и она будет выглядеть так, словно её только что постирали.

2. Всегда перед стиркой проверяйте карманы, иначе можете испортить и вещь, и стиральную машинку.

3. Молнии на одежде застёгивайте, иначе они могут повредить другие вещи или барабан машинки. А вот пуговицы – расстегивайте, так как во время отжима или стирки они могут оторваться.

4. Во время стирки и сушки выворачивайте вещи наизнанку. Так вы их убережёте от выцветания.

5. Нижнее бельё стирайте в специальных мешках. Это поможет сохранить внешний вид вещей. Бюстгальтеры перед стиркой застегните, чтобы крючки не порвали ткань.

6. Рубашки, блузы, платья и пиджаки храните на плечиках, так они сохранят свою форму. И не вешайте сразу несколько рубашек на одни плечики: они помнутся.

7. Свитеры и кардиганы складывайте и храните на полках: на вешалке растянутся и потеряют форму.

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