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Три единоросса из Барнаульской гордумы "по-тихому" расстались с депутатскими корочками

, ИА "Амител"
Их места не будут замещать до следующих выборов, которые пройдут осенью 2022 года
Фото: duma-barnaul.ru

Фото: duma-barnaul.ru

Три депутата-одномандатника, представлявшие в Барнаульской гордуме "Единую Россию", 28 сентября добровольно сложили с себя полномочия. Информацию amic.ru подтвердили в БГД. Причина – переход на работу в краевой парламент. На недавних выборах в АКЗС победу смогли одержать Ксения Белоусова, Александр Локтев и Иван Нифонтов. Все они 30 сентября уже приняли участие в организационном собрании депутатов Заксобрания.

Часть наблюдателей ожидала, что единороссы сложат себя полномочия ещё на заседании БГД 24 сентября, однако этого не произошло. Более того, Иван Нифонтов в тот день отсутствовал. Позднее единороссы всё же написали заявления. Коллеги-депутаты рассмотрели и удовлетворили поступившие документы заочно, путём опросного голосования.

К слову, двое из троих новоявленных краевых парламентариев получат в АКЗС высокие посты. Так, Иван Нифонтов станет зампредседателя комитета по спорту, культуре и молодёжной политике (в БГД входил в комитет по бюджету, налогам и финансам), а Александр Локтев – зампредом в комитете по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям (в БГД являлся зампредседателя комитета по экономической политике и собственности).

Ранее ряды БГД покинула депутат от КПРФ Елена Хрусталёва: она также выиграла выборы в АКЗС, где получит пост зампредседателя комитета по здравоохранению. Мандат Хрусталёвой (она прошла в БГД по партспискам), вероятнее всего, достанется известному барнаульскому активисту Юрию Красильникову.

А вот места трёх ушедших единороссов-одномандатников будут вакантными: по закону довыборы нельзя проводить, если до истечения срока полномочий представительного органа остаётся менее года. Депутаты БГД доработают в таком составе до следующего сентября, тогда и будут избраны все 40 человек: 20 – по округам и ещё столько же – по партийным спискам. Таким образом, после последних перестановок в БГД осталось 37 депутатов: 28 – от ЕР, по три человека – от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Напомним, первая установочная сессия Заксобрания VIII созыва пройдёт 7 октября. Именно на ней будут утверждены спикер, его заместитель, а также главы комитетов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.10.2021 11:56
- гость -

То есть, теперь пивнушки будут в каждом доме не только Барнаула, но и других городов края?
Закидайте меня тапками, если не за этим они в политике...

2.10.2021 12:44
- гость -

Теперь землю под частным сектором будут отжимать не только в Барнауле, но и по всему краю!

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