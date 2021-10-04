Кот-модель и нежданный гость на обеде. Самые смешные фото домашних животных 2021 года

Фото: comedypetphoto.com

Жюри самого смешного фотоконкурса о домашних животных Comedy Pet Photography Awards опубликовал финалистов этого года. Поющая собака, кот в скворечнике, "пукающий" щенок – кого здесь только нет. Люди со всего света уже несколько лет присылают фотографии своих фотогеничных питомцев на конкурс. Победители будут объявлены 24 ноября. Если у вас есть весёлый питомец, который любит позировать, подумайте о том, чтобы присоединиться к конкурсу в следующем году.

Очаровательный конкурс был учреждён Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Они же основали фотоконкурс на самую смешную фотографию дикой природы, который снискал настоящую народную любовь.