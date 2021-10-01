Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали

Экс-президент Грузии и глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили задержан на территории Грузии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передаёт РИА Новости.

Как заявил Гарибашвили, бывшего главу государства перевели в пенитенциарное учреждение.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия. Он заявил, что находится в Батуми, и призвал граждан страны голосовать на выборах в органы местного самоуправления за партию "Единое национальное движение" или любую другую, кроме партии власти.

В Грузии экс-президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по одному из них уже осуждён заочно. За коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 года лишения свободы.