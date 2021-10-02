В Бийском районе признали необходимость капитального ремонта "разваливающегося" детсада

В администрации Бийского района ответили на жалобы родителей на проблемы со зданием Верх-Катунского детского сада. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказала замглавы района по социальным вопросам Людмила Щербакова, 1 октября глава муниципалитета Денис Артёмов встретился с представителями родительского комитета учреждения и обсудил с ними все острые вопросы.

"На сегодняшний день проведено инструментальное обследование здания. Заключение специализированной организации свидетельствует об отсутствии аварийности, но предполагает необходимость капитального ремонта", – следует из комментария Щербаковой.

Отмечается, что районная администрация уже заказала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, она должна быть готова к 25 октября. Сейчас детсад не работает в связи с проведением там ремонтных работ, они продлятся до 7 октября.

Ранее жители села Верх-Катунское рассказали о критической ситуации со зданием детского сада – по периметру строения поползли трещины, а кирпичная кладка начала рассыпаться. Согласно сообщению в группе "ЧП Бийск", администрация района на жалобы родителей должным образом не реагирует, а такое безразличие чиновников может завершиться травмами у малышей.