Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после задержания 1 октября, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария, посетившая его в тюрьме. Об этом пишут "Известия".

По её словам, экс-президент пошёл на такой шаг, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключённым. Кроме того, он потребовал встречи с консулом Украины.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трём годам лишения свободы, по второму – к шести. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.

Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже – советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство. В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.