Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после задержания 1 октября, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария, посетившая его в тюрьме. Об этом пишут "Известия".
По её словам, экс-президент пошёл на такой шаг, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключённым. Кроме того, он потребовал встречи с консулом Украины.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трём годам лишения свободы, по второму – к шести. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже – советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство. В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
Комментарии
Что-то он за эти годы очень сильно надоел!
Что-то он за эти годы очень сильно надоел!
Этот вопрос нужно адресовать госпропаганде. Так то он живёт в чужой стране и на вас влияние не оказывает.
2.10.2021 10:55
- гость -
Он уже на вас обоих оказал влияние.
За правду страдает Михаил.Никого он не убивал,никого не избивал,никого на митингах не разгонял и в бытность его президентом Грузии в тюрьмах никто никого не пытал, не наносил побои и не насиловали.Его надо отпустить как политического заключённого.Куда смотрит Госдеп?Свободу Мишико!
Не, в натуре,что пахан за лужей бакланит по этой теме?
Кроме того, он потребовал встречи с консулом Украины
Бандеровцами грузин пугает. А в консула США похоже уже не верит. США могут кидать своих партнеров. Украина быстрей придет на помощь
14:23 гость "Бандеровцами грузин пугает"
Саакашвили является гражданином Украины и никем он не пугает.
В правящей партии Грузии считают, что он приехал для госпереворота. Саакашвили вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов и был задержан. А в его партии уверены, что победят на выборах и освободят Саакашвили.