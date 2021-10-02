Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону в субботу, 2 октября.
По предварительным данным, в результате инцидента частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия, несущие конструкции при этом оказались не нарушены. На месте работают 75 человек и 24 единицы техники.
Из здания эвакуировали 100 человек, двое получили серьёзные травмы. По информации врачей, у пострадавшей женщины 95% ожогов тела, у мужчины – 35%, сейчас они в реанимации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", отмечает издание.
Комментарии
А сами пострадавшие соблюдали требования безопасности?
Почему из таких стран, где всё на газу, как Германия или Чехия, такие новости регулярно не приходят?
Да ладно. Открываем новости:
"Газ взорвался в здании Баварского Красного Креста в Германии"
"В Германии прогремел взрыв в автобусном парке"
"В Германии взорвался дом, пострадали 25 человек"
"Причиной ЧП в многоквартирном доме в Германии стал взрыв газа"
и т.д.
все везде одинаково.
Люди с деменцией, невнимательностью взорвут где угодно.