В Барнауле завершили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта

В Барнауле завершили асфальтирование всех 65 дворов, участвующих в национальном проекте "Жильё и городская среда" в 2021 году. Работы по их благоустройству при этом продолжаются, сообщает мэрия.

Так, уже в половине благоустраиваемых дворовых территорий появились урны и скамейки перед подъездами.

"Сейчас бригады продолжают их установку, а также монтаж оставшихся контейнерных площадок и обустройство детских площадок", – отметили в администрации.

Там добавили, что участие барнаульцев в реализации нацпроекта позволило создать комфортные условия на территории каждого пятого многоквартирного дома. На ремонт дворов в этом году выделили 148 млн рублей, из них 8 млн – софинансирование жителей.

Сейчас во дворах обустраивают 30 парковок, четыре контейнерных площадки и две системы водоотведения, а также устанавливает детское и спортивное оборудование в 36 дворах и ещё в восьми – монтируют ограждение. Всё работы подрядчик закончит до конца ноября.