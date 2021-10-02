Названы победители Шукшинского кинофестиваля

В Алтайском крае назвали победителей и призёров XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Церемония награждения прошла в Бийске, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Так, победителем в главной номинации "За лучший фильм" стала кинолента "История одной картины" режиссёра Руслана Магомадова, а специального приза губернатора Алтайского края удостоился фильм "Земля Эльзы" режиссёра Юлии Колесник.

Дипломом "За лучшую операторскую работу" наградили фильм "Потанцуй со мной". В категории "За лучшую продюсерскую работу" выиграла кинолента "Архипелаг", а также получила приз за лучший сценарий.

Дипломом "За лучшую режиссёрскую работу" отмечен Алексей Федорченко, снявший "Последнюю "Милую Болгарию".

Награду "За лучшее исполнение мужской роли" вручили актёру Евгению Бавыкину, сыгравшему в фильме "История одной картины", а "За лучшее исполнение женской роли" – Ирине Печерниковой, исполнившей роль Эльзы в фильме "Земля Эльзы".

Лучшей короткометражной работой при этом признали фильм "Ку-Ку" режиссёра Светланы Белоруссовой.

Напомним, Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открылся 28 сентября в барнаульском театре драмы. В 2021-м главное культурное событие года из-за коронавируса решили перенести с конца июля на конец сентября. Завершится фестиваль в Сростках 2 октября, в день памяти Василия Макаровича Шукшина.