Власти Швейцарии заплатят гражданам за привитых от коронавируса друзей

Власти Швейцарии решили ввести стимулирующую выплату для жителей страны, которые убедят своих знакомых вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Автором "акции" выступил Федеральный совет. За каждого приведённого на прививку друга или родственника будут выплачивать по 50 франков (около 4 тысяч рублей) в виде купонов, которые, как ожидается, можно будет потратить в кинотеатрах, ресторанах и других заведениях.

По мнению властей, на сегодняшний день уровень иммунизации населения страны остаётся очень низким: из 8,7 млн человек вакцинированы только 42%. И такая мера с выплатами, как ожидают в правительстве, существенно увеличит число привитых граждан.

Ранее сообщалось, что 172 привитых россиянина уже получили деньги за победу в лотерее. Каждому из них на карту "Мир" перечислили по 100 тысяч рублей.