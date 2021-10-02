Плакали и вставали на колени. Подельники Раковой устроили истерику в суде

Подельники экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой устроили истерику в зале суда, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает издание, управляющий директор Сбера Евгений Зак расплакался, а преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова и вовсе встала на колени. Обоих арестовали.

Под арест отправился и Максим Инкин – ещё один коллега Раковой, также занимавший пост управляющего директора.

Ранее сообщалось, что уроженку Алтайского края Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей во время работы в министерстве. При этом женщина не явилась на допрос, её телефон не доступен и дома её нет.

Как сообщали "Известия" со ссылкой на источник, 1 октября Ракову объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.