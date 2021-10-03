Юные акробатки из Барнаула выступили в шоу "Лучше всех" на Первом канале

Восемь воспитанниц барнаульской цирковой студии "Эквилибриум" поучаствовали в съёмках шоу детских талантов "Лучше всех" на Первом канале, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы обратили внимание на номер девочек на одном из конкурсов и пригласили их на телевидение.

Отмечается, что дети хоть и волновались немного, но выступили достойно и покорили своим мастерством зрителей и ведущего Максима Галкина.

Посмотреть шоу можно будет 3 октября в 19:20 на Первом канале.

Ранее ведущий "Битвы экстрасенсов", уроженец Алтайского края Илья Ларионов рассказал в интервью amic.ru о своей профессии, родном Рубцовске и отношении к мистике.