Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя

Больше 20 историй об удивительных педагогах Алтайского края пришло в редакцию amic.ru на конкурс "Мой любимый учитель". Добрые слова писали дети, взрослые, сегодняшние школьники и их родители, вчерашние выпускники и те, кто уже 20 лет назад окончил школу, но помнит своих учителей. Сегодня мы публикуем все истории, которые прислали читатели к нам в редакцию (оставив авторские пунктуацию, грамматику и стилистику). И пусть не все участники станут победителями, самое главное – в нашей общей признательности за такой сложный и необходимый труд учителя.
Спасибо участникам конкурса за большое количество работ про любимых учителей, но некоторые письма нам пришлось сократить — сервис для голосования не позволяет разместить истории по 15-17 тысяч знаков. Многие участники присылали коллажи из нескольких фотографий — уважаем ваш творческий подход, но изображения нестандартного размера пришлось обрезать до формата 16x9, чтобы сторонний сервис для голосования работал без сбоев. О голосовании — чтобы отдать голос за понравившегося учителя, нужно нажать на красную стрелочку справа от имени конкурсанта.
До 10:00 6 октября вы можете выбрать понравившуюся вам историю и проголосовать за неё (проголосовать можно один раз с одного IP-адреса). Имена победителей конкурса мы назовём также 6 октября. Напомним, педагоги, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат призы от наших партнёров. Итак, голосуем!
Партнёры конкурса:
Комментарии
Я голосую на нашего вождя и Великого Учителя Владимира Владимировича Путина!
Корреспонденты амик могли подать пример и написать статьи о своих любимых учителях. Этакий флэшмоб)))
Ведущие алтайского телевидения могли рассказать о своих прекрасных учителях, пригласить на передачу.
Вспомните ,как раньше часто учителей показывали по телевидению. Это были герои нашего времени.
Уважаемые редакторы сайта. На конкурс был написан стих об учителе Майер Наталье Васильевне, сделан коллаж. Вы вырезали всё, оставив одно фото. Обидно...Мы высылали целостную работу.
С праздником вас дорогие учителя!!!!
Где смотреть работы и голосовать?
Ну так где голосуем? Мы не программисты, сделайте, пожалуйста, удобные и понятные ссылки для голосования!!!! А то конкурс объявили, работы собрали. А дальше?
Справа возле фото кнопки для голосования, подписаны Vote.
"Спасибо" нашим учителям за результаты ЕР на выборах в течении последних 20-ти лет. После всего того, что вы делаете для их столь длительного правления, любимых среди вас нет, и быть не может.