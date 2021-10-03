Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя

Больше 20 историй об удивительных педагогах Алтайского края пришло в редакцию amic.ru на конкурс "Мой любимый учитель". Добрые слова писали дети, взрослые, сегодняшние школьники и их родители, вчерашние выпускники и те, кто уже 20 лет назад окончил школу, но помнит своих учителей. Сегодня мы публикуем все истории, которые прислали читатели к нам в редакцию (оставив авторские пунктуацию, грамматику и стилистику). И пусть не все участники станут победителями, самое главное – в нашей общей признательности за такой сложный и необходимый труд учителя.

Спасибо участникам конкурса за большое количество работ про любимых учителей, но некоторые письма нам пришлось сократить — сервис для голосования не позволяет разместить истории по 15-17 тысяч знаков. Многие участники присылали коллажи из нескольких фотографий — уважаем ваш творческий подход, но изображения нестандартного размера пришлось обрезать до формата 16x9, чтобы сторонний сервис для голосования работал без сбоев. О голосовании — чтобы отдать голос за понравившегося учителя, нужно нажать на красную стрелочку справа от имени конкурсанта.

До 10:00 6 октября вы можете выбрать понравившуюся вам историю и проголосовать за неё (проголосовать можно один раз с одного IP-адреса). Имена победителей конкурса мы назовём также 6 октября. Напомним, педагоги, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат призы от наших партнёров. Итак, голосуем!

Партнёры конкурса: