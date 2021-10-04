В России не планируют массово закрывать школы из-за пандемии

Массово закрывать школы из-за COVID-19 в стране не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.

"Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", – сообщил министр. Он добавил, что из-за коронавируса сейчас в стране закрыто менее 0,1% школ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти не планируют вводить в стране локдаун из-за ситуации с ковидом. По её словам, вместо карантина в стране продолжится прививочная кампания.

Накануне в России выявили 25,7 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 7,5 млн человек, почти 210 тыс. пациентов скончались.