Мясников предупредил об опасности низкого гемоглобина в крови

Нехватка гемоглобина в организме может обернуться повышенной утомляемостью и усиленным выпадением волос, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, нехватка этого белка может быть связана с обильными менструациями у женщин или кровотечениями в ЖКТ, которые возникают из-за язвенного колита, полипов и болезни Крона. Также гемоглобина может не хватать из-за дефицита железа, заключил он.

Ранее Мясников назвал глупым совет певицы Маши Распутиной выпивать с утра шесть стаканов воды с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости. Вместо этого он рекомендовал заниматься физкультурой, не переедать и не иметь вредных привычек.