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Барнаулец Александр Соболев принёс победу московскому "Спартаку"

, ИА "Амител"
Москвичи поднялись на седьмое место в РПЛ
Кадр из видео / пресс-служба ФК 'Спартак' (Москва)

Кадр из видео / пресс-служба ФК "Спартак" (Москва)

Александр Соболев принёс победу московскому "Спартаку" в выездном матче чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата". Заключительная игра 10-го тура РПЛ состоялась в воскресенье, 3 октября, и завершилась со счётом 1:0 в пользу "красно-белых".

Автором единственного гола стал воспитанник барнаульского футбола. На 41-й минуте Соболев, игравший в защитном шлеме после травмы головы в матче Лиги Европы в Неаполе, забил гол в быстрой контратаке москвичей с передачи Руслана Литвинова.

Для Соболева это второй забитый мяч за "Спартак" в чемпионате России сезона 2021/22. Первый раз в нынешнем чемпионате барнаулец забил 30 июля в Самаре, когда спартаковцы взяли верх над местными "Крыльями Советов" – 1:0. После победы в Грозном москвичи набрали 16 очков и поднялись на седьмое место турнирной таблицы РПЛ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.10.2021 11:19
Такие дела

Молодчина!

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