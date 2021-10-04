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Новости

Журналисты опубликовали список офшорных операций президентов и чиновников

, ИА "Амител"
В расследовании есть данные и о россиянах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные об офшорных счетах мировых политиков почти из 12 миллионов документов. Список разместили на официальном сайте организации.

Подборка под названием "Досье Пандоры" содержит в себе данные о 35 бывших и действующих главах государств, а также о 330 чиновниках из разных стран. Кроме того, в досье есть информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран.

"В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка", – отметили журналисты.

В числе россиян, имена которых фигурируют в документах, указан Константин Эрнст (гендиректор Первого канала).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.10.2021 10:06
- гость -

В этих списках фигурируют люди из так называемого окружения нынешнего президента Греф, Чемизов, Егоров, сын двоюродного брата президента нынешнего России), Хмарин, ну и Эрнст, генеральный директор ОАО "Первый канал"

4.10.2021 10:07
- гость -

Далее 2 слов после заголовка у амика дело не пошло в связи с не незнанием английского)

4.10.2021 10:14
- гость -


Владимир Путин много лет говорит о деофшоризации. На форуме «Деловой России» в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.

«Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень доверия к экономике… Ну и потом, нам нужно сюда заводить наши активы. Чего бояться-то?», – агитировал Путин предпринимателей. В ответ зал разразился хохотом. «Не смешно!» – пытался умерить эмоции Путин, но засмеялся сам.

4.10.2021 10:16
- гость -


«Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации», — говорил Владимир Путин на правительственном совещании по приватизации в 2016 году.

4.10.2021 10:29
- гость -

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные об офшорных счетах мировых политиков почти из 12 миллионов документов

кем оплачено? кем заказано?
пффф, насобирать можно много, главный соберун валила сидит и хорошо.

4.10.2021 10:31
- гость -

вот Ассанж, Сноуден если действительно интересную инфу сливали, так репрессируемы там. А это обычный пук запада в сторону непокорной России

4.10.2021 10:33
- гость -

там международных журналюг хохлокропы возглавляют???

4.10.2021 10:49
- гость -

Константин Эрнст.
2021 — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (6 февраля 2021) — за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность
Он оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиозном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Десятки млрд рублей на эти цели предоставили российские госбанки
В ноябре 2014 года мэрия Москвы выставила на торги 39 кинотеатров, часть из которых представляла архитектурную ценность для города. Их по минимальной цене — 9,6 млрд рублей — и без реальных торгов купила компания «Эдисонэнерго», входящая в ADG Group братьев Михаила и Григория Печерских. Инвестиции в реконструкцию кинотеатров оценили в 60 млрд рублей. Деньги на это выделил госбанк ВТБ, уточняют «Важные истории».

В феврале 2014, когда в Сочи проходила Олимпиада, на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Moscow Dvorik Ltd. А спустя восемь месяцев, в октябре 2014-го, то есть за месяц до аукциона по продаже кинотеатров, Константин Эрнст стал единственным акционером другой компании с тех же Британских Виргинских островов — Haldis Corporation.
«Эдисонэнерго» принадлежит компании с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов: Xelio Invest (ее владельцы неизвестны) и Moscow Dvorik Ltd.

Компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ.

В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций.
На начальной стадии проекта владельцы ADG Group заявляли, что собираются реконструировать кинотеатры. Об этом же заявляли в мэрии Москвы, н

4.10.2021 10:54
- гость -

Об этом же заявляли в мэрии Москвы, называя продажу кинотеатров «принципиально новой для Москвы концепцией районных „центров притяжения“». Но в итоге старые советские кинотеатры были снесены, а на их месте построены (или будут построены) торговые центры.

4.10.2021 11:05
- гость -

Меньше знаете - крепче спите.

4.10.2021 11:18
- гость -

А в чем проблемы?
Сейчас в кино никто не ходит, смотрят дома. Домашние кинотеатры, 3D, смарт тв - все это привело к домашнему просмотру кино, даже театральную постановку можно дома посмотреть.
А в торговые центры люди ходят для времяпровождения, там и магазины и кафе и кино и комнаты игр и туалеты!!!! есть.

4.10.2021 11:28
- гость -

Там в Москве памятники архитектуры под нож пустили, а о советском наследии этим богачам и напоминать не стои, либерда одна.

4.10.2021 12:09
- гость -

Там Зеленский уж очень отличился, наш вообще туда не попал.
Но тут кто то выдал инфу на гора.

4.10.2021 14:01
- гость -

наш вообще туда не попал.

Как известно главарь мафии всегда сам лично никого не убивает, левых доходов не имеет.

4.10.2021 14:11
гость

Это вас Греф призывает хранить деньги в Сбербанке, но сам почему-то вывел их в офшор.

4.10.2021 14:17
гость

У Светланы Кривоногих, есть оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью 3,6 млн евро. Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.

4.10.2021 14:19
- гость -


4.10.2021 14:17
гость


а кто такая светка кривоногих?

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