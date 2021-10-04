Журналисты опубликовали список офшорных операций президентов и чиновников

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные об офшорных счетах мировых политиков почти из 12 миллионов документов. Список разместили на официальном сайте организации.

Подборка под названием "Досье Пандоры" содержит в себе данные о 35 бывших и действующих главах государств, а также о 330 чиновниках из разных стран. Кроме того, в досье есть информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран.

"В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка", – отметили журналисты.

В числе россиян, имена которых фигурируют в документах, указан Константин Эрнст (гендиректор Первого канала).