Жители барнаульской новостройки пять часов очищали дом после прорыва трубы

В барнаульской многоэтажке по адресу ул. Балтийская, 99, затопило подъезд с седьмого по второй этаж, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам участницы сообщества, жители дома не смогли перекрыть воду самостоятельно. Аварийную службу пришлось ждать почти 40 минут. Собственники вынуждены были собирать воду вручную в течение почти пяти часов.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Никитина за последние несколько дней подвал трижды заливало водой на уровне полметра в высоту. Причиной аварии стали трубы, которые не обновляли 30 лет.