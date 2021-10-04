"Я мог пить на записях программ". Гордон вылечился от алкоголизма и вернулся к работе

Известный российский телеведущий Александр Гордон вернулся к работе на Первом канале. Он рассказал о том, что долгое время страдал от алкогольной зависимости.
Пить ведущий начал после того, как переболел коронавирусом, пишет "КП", но страх потерять работу всё-таки повлиял на его решение обратиться к врачам.
"Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашёл самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые, как вы знаете, по совместительству ещё и являются экспертами наших программ", – сказал Гордон.
Коллеги отметили, что после рехаба ведущий стал выглядеть гораздо лучше.
Комментарии
Вот это коронавирус
"Коллеги отметили, что после рехаба ведущий стал выглядеть гораздо лучше."
Что такое "ребах"?
4.10.2021 11:03
- гость -
Наверное запой. Но если сказать на непонятном языке, то звучит круче и заумно!
долгое время страдал от алкогольной зависимости.
20 лет назад ковид перенес?
Лучше бы он продолжал пить.
везет же.. на работе можно пить
Тогда у многих часто ребах.
Рехаб - неол. курс лечения наркомании и адаптации к обычной жизни после неё
???
Вот Константин Эрнст не пьёт,не курит,продюсирует фильмы,демонстрирует на государственном уровне шоу и выбился в долларовые мультимиллионеры.Хлеба не выращивает,зато зрелища организует.