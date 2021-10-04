"Я мог пить на записях программ". Гордон вылечился от алкоголизма и вернулся к работе

Известный российский телеведущий Александр Гордон вернулся к работе на Первом канале. Он рассказал о том, что долгое время страдал от алкогольной зависимости.

Пить ведущий начал после того, как переболел коронавирусом, пишет "КП", но страх потерять работу всё-таки повлиял на его решение обратиться к врачам.

"Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашёл самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые, как вы знаете, по совместительству ещё и являются экспертами наших программ", – сказал Гордон.

Коллеги отметили, что после рехаба ведущий стал выглядеть гораздо лучше.