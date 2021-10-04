Умер алтайский политик и заслуженный тренер Валерий Каланов

1 октября умер алтайский политик Валерий Каланов. Заместителю председателя Чемальского районного совета депутатов было 57 лет, сообщают "Новости Горного Алтая".

Валерий Каланов с 1988 по 1992 год работал учителем физической культуры, а затем стал директором Бешпельтирской школы. Он дважды возглавлял администрацию сельского поселения, в последний раз – с 2014 по 2018 год.

Также Каланов был отличником физической культуры и спорта России, заслуженным тренером Республики Алтай и почётным гражданином Чемальского района.

Причины смерти не уточняются.

Ранее сообщалось о смерти Александра Кокорина, создателя первого алтайского сыра с плесенью. Основатель сыроварни "Солоновкино" умер 2 октября.