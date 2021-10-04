Объяснять на пальцах: онкопсихолог рассказала, как отвечать на страшный вопрос ребёнка

Онкопсихолог АРОО "Мать и дитя" Наталья Воронина рассказала о том, как ответить на вопрос онкобольного ребёнка: "Мам, я умру?" Слова специалиста передаёт "КП".

По словам специалиста, точного ответа или рекомендации о том, как отвечать на подобные вопросы, нет. Родитель должен понять, как он сам видит сложившуюся ситуацию и как рассказать обо всём ребёнку. Психологи всегда помогут родителям найти ответ на самый страшный вопрос, который может задать ребёнок.

"Чтобы вопросы ушли, сначала надо на пальцах ребёнку объяснять. У нас разработано пособие для малышей, где с помощью мультяшного героя разъясняется, что такое лейкоз, как клеточки плохие образовались, как они действуют на здоровые", – добавила Воронина.

По словам психолога, дети зачастую сами поднимают сложные вопросы, но рассуждения при этом они ведут совсем не детские.